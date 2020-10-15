Поражает цели в непогоду. В США приняли на вооружение высокоточную планирующую бомбу

В течение года использование бомбы StormBreaker будет одобрено для самолетов F-18, позже – для F-35

Министерство обороны США одобрило использование планирующей бомбы GBU-53/B StormBreaker на самолетах F-15E Strike Eagle, сообщает пресс-служба компании Raytheon.

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В этом году планируется также начать использовать бомбу на самолетах F/A-18E/F, позже – F-35.

StormBreaker – управляемая бомба весом 93 кг, оснащенная крыльями, которые позволяют ей планировать на расстоянии до 64 км.

Бомба способна поразить движущуюся цель, несмотря на плохую видимость в условиях непогоды, темноты, дыма или пыли. Она оснащена инфракрасным сенсором, радаром, полуактивным лазером, GPS и внутренней системой навигации.

2 сентября Пентагон отчитался о завершении очередного этапа испытаний гиперзвукового оружия.

Денис Юдин

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