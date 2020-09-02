Пентагон рапортовал о завершении "ключевой вехи" в создании гиперзвукового оружия

Гиперзвуковые ракеты HAWC проектируют достаточно малогабаритными, чтобы их можно было запускать с истребителя или бомбардировщика

США завершили очередной этап испытаний двух вариантов гиперзвукового оружия – ракет с прямоточными воздушно-реактивными двигателями (HAWC), которые подвергнут первым тестам в свободном падении до конца года. Об этом пишет пресс-служба Агентства перспективных исследовательских проектов ВВС США (DARPA).

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Прототипы разработали компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies.

Инженеры при помощи аэродинамических труб и, затем, закрепления прототипов на фюзеляже самолета подтвердили: отдельные узлы и конструкции их аппаратов "могут достигать и выдерживать полет на скорости в 5 Мах". Оба образца HAWC признаны готовы к свободному полету.

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Летные испытания позволят оценить, сумеет ли двигатель и система управления тепловым режимом выдерживать гиперзвуковые скорости.

Издание Aviation Week в июне писало, что одна из ракет-образцов была разрушена в результате аварии на испытаниях по ее переноске на носителе. DARPA об этом ничего не сообщило.

Точные характеристики стратегического комплекса "Авангард" неизвестны. Испытание шли 15 лет. Боевой блок запускается к цели на ракете УР-100Н УТТХ 28 декабря 2019 года сообщалось, что Россия поставила на боевое дежурство первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард", вооруженным гиперзвуковым боевым блоком.

Евгений Пилипенко

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