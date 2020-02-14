Гонка вооружений: США испытают гиперзвуковое оружие в этом году

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США начнут испытания гиперзвукового оружия в 2020 году. Об этом говорится в отчете главы стратегического командования адмирала Чарльза Ричарда комитету Сената по вооруженным силам.

По словам адмирала, 2020 год будет "ключевым для разработки гиперзвукового оружия". Ричард заявляет, что испытания будут проводиться в нескольких регионах, и с этой целью уже готовятся базы, которые позволят службам "использовать оперативные возможности в ближайшей перспективе".

Адмирал уверен, что возможности гиперзвукового оружия позволят влиять на намерения противника и избегать все стадии глобальных вооруженных конфликтов "без преодоления ядерного порога".