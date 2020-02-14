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Гонка вооружений: США испытают гиперзвуковое оружие в этом году

Гонка вооружений: США испытают гиперзвуковое оружие в этом году - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
14.02.2020, 11:25

Базы для испытаний в нескольких регионах уже готовятся

США начнут испытания гиперзвукового оружия в 2020 году. Об этом говорится в отчете главы стратегического командования адмирала Чарльза Ричарда комитету Сената по вооруженным силам.

По словам адмирала, 2020 год будет "ключевым для разработки гиперзвукового оружия". Ричард заявляет, что испытания будут проводиться в нескольких регионах, и с этой целью уже готовятся базы, которые позволят службам "использовать оперативные возможности в ближайшей перспективе". 

Адмирал уверен, что возможности гиперзвукового оружия позволят влиять на намерения противника и избегать все стадии глобальных вооруженных конфликтов "без преодоления ядерного порога". 

  • 2 августа 2019 года США и РФ окончательно вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года. 
  • 28 декабря 2019 года Россия заявила, что поставила на боевое дежурство первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард", вооруженным гиперзвуковым боевым блоком. Точные характеристики стратегического комплекса "Авангард" неизвестны. Испытание шли 15 лет. Боевой блок запускается к цели на ракете УР-100Н УТТХ.
  • 11 февраля президент Дональд Трамп заявил, что у США  есть сверхбыстрые ракеты, которые должны усилить ее позиции в контексте противостояния с Россией и Китаем.

    Читайте также: Болтон обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия

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США гиперзвуковое оружие пентагон чарльз ричард
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