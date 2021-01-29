Португалия ограничивает выезд из страны на фоне роста смертности от коронавируса

Португалия ограничила выезд из страны из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает издание Publico.

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С 31 января по 14 февраля граждане Португалии смогут выехать за пределы страны только по причинам, связанным со здоровьем и профессиональной деятельностью.

В Португалии за 27 января зафиксировали 303 летальных случая из-за COVID-19, за сутки выявлены 16 432 новых заболевших. Это рекордные для страны показатели за все время эпидемии. Население Португалии – немногим более 10 млн человек. Всего с начала пандемии заразились 685 383 человека, умерли 11 608.

Тем временем Великобритания закрыла самый загруженный в мире авиамаршрут Дубай – Лондон. В список стран, откуда запрещен въезд в Соединенное королевство, из-за опасений распространения штамма коронавируса из ЮАР добавлены ОАЭ, Бурунди и Руанда, сообщает Reuters.

26 января 2021 года количество заболевших COVID-19 в мире превысило 100 млн.

В Украине за прошедшие сутки выявили 5181 случай коронавируса, умерли от COVID-19 128 человек.

Денис Юдин

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