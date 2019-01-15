Пошел на попятную: Эрдоган отреагировал на угрозы Трампа

Реджеп Тайип Эрдоган (фото - EPA)

Турция согласилась создать на севере Сирии "зону безопасности" для курдов, в соответствии с предложением президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hurriyet Daily News.

Эрдоган сообщил, что дипломаты и военные обеих стран продолжат обсуждение технических аспектов реализации предложенных мер вдоль сирийской границы.

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"Господин Трамп еще раз подтвердил свое решение покинуть Сирию. Он также говорил о "зоне безопасности" на 30 километров вглубь Сирии, которую мы создадим. Эту проблему я поднимал при администрации Обамы", - заявил Эрдоган в еженедельном обращении к своей парламентской группе.

Эрдоган выразил надежду, что понимание исторической важности этого процесса было достигнуто во время телефонного разговора с американским президентом 14 января, который состоялся после угроз Трампа в Twitter "экономически опустошить Турцию, если она нанесет удар по курдам".

"Этот твит огорчил нас. Почему? Потому что мы стратегические партнеры. У нас могут быть разные позиции по некоторым вопросам, но мы должны придерживаться одних и тех же целей", - сказал Эрдоган.

14 января Трамп через Twitter предупредил, что Вашингтон "экономически разорит Турцию, если она продолжит атаковать курдов". В ответ представитель президента Турции заявил, что Анкара продолжит борьбу с поддерживаемыми США курдскими отрядами народной самообороны на севере Сирии, несмотря на угрозы.