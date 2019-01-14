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14.01.2019, 14:07

Анкара ответила Трампу об "экономическом уничтожении" Турции

Анкара ответила Трампу об "экономическом уничтожении" Турции - Фото
Фото: EPA

Власти Турции заявили, что "не видят разницы между курдскими отрядами самообороны и Исламским государством"

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Анкара продолжит борьбу с поддерживаемыми США курдскими отрядами народной самообороны на севере Сирии, несмотря на угрозы администрации Дональда Трампа "экономически уничтожить" Турцию в случае продолжения наступления на курдские вооруженные формирования. Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калин, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, турецкие власти не видят разницы между курдскими отрядами самообороны из группировки YPG и террористической организацией Исламское государство.

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"Мы продолжим бороться против них всех", - отметил Калин.

14 января Трамп предупредил, что Вашингтон "экономически разорит Турцию, если она продолжит атаковать курдов".

Он призвал курдские формирования воздержаться от провокаций в адрес Анкары.

11 января 2019 года помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США рассчитывают, что Турция не станет нападать на проживающих в Сирии курдов после вывода американских военных из этой ближневосточной страны. 

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Теги: США, дональд трамп, исламское государство, анкара, джон болтон
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