В США думают, что Турция не тронет курдов в Сирии

Джон Болтон (фото - EPA)

США рассчитывают, что Турция не станет нападать на проживающих в Сирии курдов после вывода американских военных из этой ближневосточной страны. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, передает Deutsche Welle.

По словам Болтона, он сам, а также Трамп и госсекретарь США Майк Помпео поняли Анкару так, что она взяла на себя обязательство "не причинять вреда курдам, которые сражались с нами против Исламского государства".

Реклама

Советник Трампа отметил, что в середине января будут продолжены переговоры военного руководства США и Турции о проживающих на севере Сирии курдах.

Читайте также: Эрдоган отказался встречаться с советником по нацбезопасности США

Ранее Болтон заявил, что гарантии ненападения на курдов со стороны Турции являются условием для вывода из Сирии американских войск. Президент Турции назвал эту позицию неприемлемой и ошибочной, обещав, что Анкара намерена нейтрализовать террористические группы в Сирии.

После переговоров с Болтоном советник турецкого президента Ибрахим Калин также заявил, что Турция не намерена давать никаких гарантий в отношении курдских Отрядов народной самообороны (YPG), признанных Анкарой запрещенной террористической организацией.

4 января госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать Сирию.