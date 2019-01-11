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Боты:
11.01.2019, 23:20

В США думают, что Турция не тронет курдов в Сирии

В США думают, что Турция не тронет курдов в Сирии - Фото
Джон Болтон (фото - EPA)

В середине января переговоры военного руководства США и Турции о проживающих на севере Сирии курдах будут продолжены

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США рассчитывают, что Турция не станет нападать на проживающих в Сирии курдов после вывода американских военных из этой ближневосточной страны. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, передает Deutsche Welle. 

По словам Болтона, он сам, а также Трамп и госсекретарь США Майк Помпео поняли Анкару так, что она взяла на себя обязательство "не причинять вреда курдам, которые сражались с нами против Исламского государства".

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Советник Трампа отметил, что в середине января будут продолжены переговоры военного руководства США и Турции о проживающих на севере Сирии курдах.

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Ранее Болтон заявил, что гарантии ненападения на курдов со стороны Турции являются условием для вывода из Сирии американских войск. Президент Турции назвал эту позицию неприемлемой и ошибочной, обещав, что Анкара намерена нейтрализовать террористические группы в Сирии.

После переговоров с Болтоном советник турецкого президента Ибрахим Калин также заявил, что Турция не намерена давать никаких гарантий в отношении курдских Отрядов народной самообороны (YPG), признанных Анкарой запрещенной террористической организацией.

4 января госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать Сирию. 

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Теги: Сирия, Турция, курды
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