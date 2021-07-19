UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Послание будущим поколениям: NASA отправит в космос капсулу времени – видео

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 10:53
Послание будущим поколениям: NASA отправит в космос капсулу времени – видео - Фото
Подготовка к запуску Люси (Скриншот из видео NASA)

NASA готовится запустить к троянским астероидам Юпитера аппарат Люси с капсулой времени. Об этом сообщается на сайте космического агентства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Капсула времени содержит послания потомкам от лауреатов Нобелевской премии по литературе, американских поэтов и других значимых деятелей. Среди них – Альберт Эйнштейн, Карл Саган, Мартин Лютер Кинг, Джон Леннон, Пол Маккартни, Ольга Токарчук и другие.

Помимо цитат великих людей, на мемориальной доске также изображена Солнечная система в день ожидаемого запуска Люси – 16 октября 2021 года.

NASA решило разместить капсулу времени, надеясь на продолжение исследования космоса. Специалисты рассчитывают, что когда-то астро-археологи найдут артефакт времен, когда человечество сделало первые шаги в исследовании солнечной системы.

В NASA напоминают, что еще в 1970-х четыре космических корабля начали свое путешествие за пределы солнечной системы. На первых аппаратах NASA оставило послание для инопланетных цивилизаций. Это были таблички с информацией о людях и Земле, а также золотые пластинки с записями. Продолжая эту традицию, новый космический аппарат NASA Люси будет нести аналогичную табличку. Однако Люси не будет выходить за пределы солнечной системы, поэтому табличка будет капсулой времени с посланием для потомков.

СПРАВКА. В рамках своей основной миссии Люси отправится к троянским астероидам Юпитера, которые вращаются вокруг Солнца за пределами главного пояса астероидов. Когда Люси завершит свою миссию в 2033 году, космический корабль продолжит путешествовать между троянскими астероидами еще сотни тысяч или даже миллионы лет. Потомки современных людей смогут найти аппарат, плавающий среди останков планет.

Смотрите также: Захватывающий полет над Юпитером и его гигантской луной, как если бы вы были там – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
nasa космос юпитер капсула времени Люси
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 