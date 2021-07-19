Послание будущим поколениям: NASA отправит в космос капсулу времени – видео

NASA готовится запустить к троянским астероидам Юпитера аппарат Люси с капсулой времени. Об этом сообщается на сайте космического агентства.

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Капсула времени содержит послания потомкам от лауреатов Нобелевской премии по литературе, американских поэтов и других значимых деятелей. Среди них – Альберт Эйнштейн, Карл Саган, Мартин Лютер Кинг, Джон Леннон, Пол Маккартни, Ольга Токарчук и другие.

Помимо цитат великих людей, на мемориальной доске также изображена Солнечная система в день ожидаемого запуска Люси – 16 октября 2021 года.

NASA решило разместить капсулу времени, надеясь на продолжение исследования космоса. Специалисты рассчитывают, что когда-то астро-археологи найдут артефакт времен, когда человечество сделало первые шаги в исследовании солнечной системы.

В NASA напоминают, что еще в 1970-х четыре космических корабля начали свое путешествие за пределы солнечной системы. На первых аппаратах NASA оставило послание для инопланетных цивилизаций. Это были таблички с информацией о людях и Земле, а также золотые пластинки с записями. Продолжая эту традицию, новый космический аппарат NASA Люси будет нести аналогичную табличку. Однако Люси не будет выходить за пределы солнечной системы, поэтому табличка будет капсулой времени с посланием для потомков.

СПРАВКА. В рамках своей основной миссии Люси отправится к троянским астероидам Юпитера, которые вращаются вокруг Солнца за пределами главного пояса астероидов. Когда Люси завершит свою миссию в 2033 году, космический корабль продолжит путешествовать между троянскими астероидами еще сотни тысяч или даже миллионы лет. Потомки современных людей смогут найти аппарат, плавающий среди останков планет.

В 2019 году проект автоматической станции Lucy прошел критическую проверку и перешел на этап производства.

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Оксана Житнюк

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