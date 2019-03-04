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04.03.2019, 08:58

Последнее, что увидят астронавты перед стартом: объявлен конкурс

Последнее, что увидят астронавты перед стартом: объявлен конкурс - Фото
Корабль Dragon Crew приближается к МКС (фото - Энн Макклейн / NASA)

В помещении для будущих экипажей на мысе Канаверал, которые отправляются в космические полеты, разместят рисунок пока неизвестного любителя космоса

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Аэрокосмическое управление США устроило конкурс на лучшую иллюстрацию/картину: ее повесят в коридоре Космического центра имени Кеннеди во Флориде, которым астронавты проходят к стартовой площадке. Об этом пишет правительственный сайт challenge.gov.

"Это одно из последних мест, где астронавты проводят время перед тем, как пройти к старту. Картина может быть видна во время стартовых трансляций NASA. Цель конкурса - создать вдохновляющее окружение для астронавтов перед их космическими миссиями", - объяснили в ведомстве.

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Тематика - вольная, но с акцентом на космос и будущее исследований. Остальные условия доступны по ссылке выше.

Единственная проблема для желающих участвовать: это должны быть только граждане США.

То самое место, где будет размещена иллюстрация - где надпись "Your art here":

Конкурсные работы требуют в качестве 300 dpi и размером 12 на 18 дюймов. Их нужно успеть передать до полудня 30 апреля по времени восточного побережья США.

Период выбора продлится месяц - до 1 июня, победителю сообщат о его успехе 7 июня. Публично его объявят летом - точной даты у NASA нет.

2 марта 2019 года к орбитальной станции впервые в истории отправился частный пилотируемый корабль, который вчера успешно с ней состыковался: это Crew Dragon американской компании SpaceX.

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Теги: nasa, космос, crew dragon, рисунок, космодром, астронавт, starliner
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