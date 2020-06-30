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Посол Британии: У нас немногие хорошо знают об Украине, но знают Зеленского

Посол Британии: У нас немногие хорошо знают об Украине, но знают Зеленского - Фото
Мелинда Симмонс (скриншот из видеозаписи ТСН)
30.06.2020, 09:58

По словам посла Британии в Украине Мелинды Симмонс, помочь выстроить образ Украины для ее сограждан - "один из наших самых общих вызовов"

В Соединенном Королевстве "очень мало людей многое знают" об Украине, несмотря на войну на Донбассе, но хорошо знают о президенте Владимире Зеленском. Об этом РБК-Украина рассказала британский посол в Украине Мелинда Симмонс.

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Как выразилась дипломат, британцы знают о войне, "но необязательно при этом ищут карту мира".

"Когда я говорю людям об Украине, как правило, их первый вопрос, говорю искренне: "А где это?" - сказала она.

Симмонс, однако, добавила, что природа президентства Зеленского, – то, что он не был политиком до этого, "имела резонанс в Великобритании, потому что это часть общемирового тренда; также люди знают и об истории в США, в которую была втянута Украина".

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Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский Донбасс британия мелинда симмонс
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