Посол Британии: У нас немногие хорошо знают об Украине, но знают Зеленского

Мелинда Симмонс (скриншот из видеозаписи ТСН)

В Соединенном Королевстве "очень мало людей многое знают" об Украине, несмотря на войну на Донбассе, но хорошо знают о президенте Владимире Зеленском. Об этом РБК-Украина рассказала британский посол в Украине Мелинда Симмонс.

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Как выразилась дипломат, британцы знают о войне, "но необязательно при этом ищут карту мира".

"Когда я говорю людям об Украине, как правило, их первый вопрос, говорю искренне: "А где это?" - сказала она.

Симмонс, однако, добавила, что природа президентства Зеленского, – то, что он не был политиком до этого, "имела резонанс в Великобритании, потому что это часть общемирового тренда; также люди знают и об истории в США, в которую была втянута Украина".

30 января 2020-го Зеленский издал указ о предоставлении британцам право безвизового посещения Украины, которое они автоматически потеряли после выхода из ЕС .

В конце февраля Украина и Британия начали переговоры о стратегическом партнерстве и визовом диалоге.

В июне Британия высказалась против восстановления G8 с участием России.

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