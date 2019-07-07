Посол Британии в США в докладах называл Трампа "неумелым" - СМИ

Дональд Трамп (фото - EPA)

Британский посол в США Ким Дэррок, описывая в докладах американского президента Дональда Трампа, называл его "неумелым", "некомпетентным" и "небезопасным". Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя правительства Великобритании.

Отмечается, что утечка этой информации может нанести серьезный дипломатический ущерб отношениям двух стран.

Также сказано, что иностранные послы часто бывают откровенны в секретных докладах своим странам, однако иногда такие оценки просачиваются в прессу и вызывает "политическое замешательство".

Ранее заявления Дэррока о Трампе опубликовало британское издание Daily Mail.

Посол также заявлял в сообщениях своему правительству, что "карьера Трампа может закончиться позором" и описывал конфликты в Белом доме как "драки на ножах".

2 июля Трамп заявил, что надеется на очередную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном "в ближайшее время".

Читайте также: Волкер рассказал о будущей встрече Зеленского с Трампом