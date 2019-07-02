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02.07.2019, 07:32

Трамп сказал, когда может снова встретиться с Ким Чен Ыном

Трамп сказал, когда может снова встретиться с Ким Чен Ыном - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США прокомментировал возможную встречу с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп надеется на очередную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном "в ближайшее время". Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Было замечательно встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном в эти выходные. У нас была отличная встреча, он выглядел очень хорошо и был в хорошей форме. Я с нетерпением жду встречи с ним снова в ближайшее время", - отметил Трамп.

Он подтвердил, что переговоры между двумя странами на рабочем уровне будут возобновлены, и представители КНДР и США проведут встречи для выработки некоторых решений долгосрочных проблем.

"Спешить не надо, но я уверен, что мы в конечном итоге достигнем (цели, - ред.)", - уточнил Трамп.

30 июня Трамп прибыл в демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей, где встретился с Ким Чен Ыном.  Лидеры двух государств пожали друг другу руки, после чего Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился, он стал первым в истории главой США, посетившим КНДР.

Читайте также: Встреча Трампа с Ким Чен Ыном: о чем удалось договориться - фото

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Теги: дональд трамп, ким чен ын, встреча
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