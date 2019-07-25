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Посол в Британии: Для Бориса Джонсона Украина - не чужая страна

Посол в Британии: Для Бориса Джонсона Украина - не чужая страна - Фото
Борис Джонсон (фото - EPA)
25.07.2019, 08:39

Дипломат Наталья Галибаренко отметила, что новый премьер-министр Британии знает "о вооруженном конфликте с россиянами, об аннексии Крыма"

Для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Украина - не чужая страна. Об этом в интервью Радио Свобода заявила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

"Есть большие надежды. Для Бориса Джонсона Украина - не чужая страна. Он знает обо всем нашу специфику, о вооруженном конфликте с россиянами, об аннексии Крыма. И всегда мы могли рассчитывать на его поддержку", - отметила Галибаренко.

По ее словам, Украина продолжает продвигать cвою повестку дня. "Мы не будем сбавлять обороты. Украина - это одна из важнейших стран сейчас на европейском континенте. Будем продолжать политику, чтобы Великобритания оставалась нашим союзником. Для этого нужно делать налаживание личных контактов между премьер-министром Великобритании и президентом Украины",  - уточнила посол.

Она добавила, Украина объективно даст время Великобритании на реализацию Brexit до 31 октября.

"Но после того момента будет делаться все, чтобы мы организовали полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами", - сказала Галибаренко.

24 июля лидер Консервативной партии Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании.

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Владимир Зеленский Украина британия борис джонсон Наталья Галибаренко
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