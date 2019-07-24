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Встреча Зеленского и Джонсона состоится не раньше Брекзита

Встреча Зеленского и Джонсона состоится не раньше Брекзита - Фото
Борис Джонсон (фото - EPA)
24.07.2019, 17:37

Украина хочет "организовать этот визит в удобное для обеих сторон время"

Подготовка двухсторонней встречи нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского начнется после того, как завершится процедура Брекзита, сообщила Радио Свобода посол Украины в Великобритании Наталия Галибаренко.

"Мы, конечно, очень хотели организовать этот визит в удобное для обеих сторон время. Мы, конечно, объективно даем время Великобритании на реализацию Брекзита до 31 октября, но после этого момента, думаю, будет делаться все для того, чтобы мы организовали полноценный двухсторонний контакт между двумя лидерами", - сказала она.

Посол напомнила, что Джонсон дважды посещал Украину, когда был министром иностранных дел Великобритании, отметила, что он знает про украинскую специфику, про вооруженный конфликт с россиянами, про аннексию Крыма, но ближайшее время в фокусе его внимания будет реализация Брекзита.

Ранее сообщалось, что Зеленский поздравил Джонсона с избранием премьер-министром.

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Владимир Зеленский борис джонсон Наталия Галибаренко
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