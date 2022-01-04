Посол Израиля о Бандере: Эти люди – не герои. Ярош отреагировал – "гнать таких дипломатов"

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что лидер украинских националистов Степан Бандера "поддерживал идеологию нацистов" и Украина не должна была признавать его национальным героем. Об этом он сказал в интервью для NEWSru.co.il.

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Дипломат уверен, что Бандера и часть лидеров украинского националистического движения "поддерживали идеологию нацистов, в том числе по окончательному решению еврейского вопроса".

"Мы считаем, что такие люди не должны становиться героями", — подчеркнул он.

Бродский добавил, что "это точка зрения Израиля и еврейского народа" — ее Украине не навязывают, но считали важным озвучить, поскольку "вопрос принципиальный".

На заявление Бродского в Facebook отреагировал экс-лидер Правого сектора Дмитрий Ярош. В ответ на интервью бывший нардеп назвал посла "агентом влияния Кремля" и добавил, что "таких дипломатов нужно гнать из Украины".

Ярош в 1994 году был одним из основателей националистической организации "Тризуб" им. С. Бандеры, руководил ее региональным подразделением.

СПРАВКА. Степан Бандера – украинский политик ХХ века, один из лидеров и идеологов украинского националистического движения, глава ОУН(б). Борец за независимость Украины в ХХ веке. В 1959 году был убит в Мюнхене советским агентом Богданом Сташинским. . Степан Бандера – украинский политик ХХ века, один из лидеров и идеологов украинского националистического движения, глава ОУН(б). Борец за независимость Украины в ХХ веке. В 1959 году был убит в Мюнхене советским агентом Богданом Сташинским. Был одним из инициаторов провозглашения акта о восстановлении Украинского государства после оккупации Львова нацистами в 1941 году. В 1942-1944 годах был заключенным в немецком концлагере. Нюрнбергский трибунал не осудил ни Бандеру, ни украинских националистов, подчеркивал Институт нацпамяти.

2 января 2022 года посольство Израиля в Украине осудило марш в честь дня рождения лидера Бандеры – дипломаты утверждают, что на мероприятии звучали "антисемитские проявления", которые необходимо расследовать.

1 января в Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Бандеры.

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Яна Катасонова

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