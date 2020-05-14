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Посол Словакии в Беларуси уволился из-за участия в параде 9 мая

Посол Словакии в Беларуси уволился из-за участия в параде 9 мая - Фото
Военный парад в Минске (Фото - EPA - Tatyana Zenkovich)
14.05.2020, 18:16

Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш ушел в отставку из-за похода на парад, приуроченный ко Дню победы

9 мая посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш посетил парад в Минске. Когда в МИД Словакии поинтересовались у Мигаша, почему он был на мероприятии, дипломат подал в отставку, которая была принята. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на словацкое издание Dennik.

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В МИД Словакии считают, что Мигаш нарушил принципы коммуникации, не уведомив ведомство о намерении посетить парад.

Сам Мигаш рассказал, что свое участие в параде он считает "принципиальной позицией". Йозеф Мигаш был назначен послом Словакии в Беларуси в 2016 году.

На параде в Минске присутствовали два посла из стран Евросоюза - Венгрии и Словакии. Остальные не приняли приглашение.

  • 9 мая президент Беларуси Александр Лукашенко провел парад в Минске, невзирая на коронавирус.
  • 12 мая сообщалось, что накануне и после Дня победы власти Беларуси задержали более 100 оппозиционных журналистов и блогеров. 
Владислав Сердюк
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