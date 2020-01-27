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Посольство США в Ираке обстреляли ракетами: есть раненый - CNN

Посольство США в Ираке обстреляли ракетами: есть раненый - CNN - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.сom
27.01.2020, 06:35

В Госдепе пока не комментируют информацию о пострадавших, источники CNN сообщают об одном раненом

Три ракеты поразили комплекс посольства США в Багдаде. Об этом говорится в первичном отчете американского чиновника, передает CNN.

Информатор издания сообщил, что в результате атаки незначительные травмы получил один человек. По его словам, раненный вернулся к привычной работе.

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 В Госдепе информацию о пострадавших комментировать не стали. Также не было обвинений в сторону Ирана. Однако напомнили, что с сентября произошло более 14 нападений со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном ополченцев на персонал США в Ираке.

 "Мы призываем правительство Ирака выполнить свои обязательства по защите наших дипломатических объектов", - подчеркнул представитель Госдепа.

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