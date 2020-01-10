Иран пригрозил США и союзникам ракетами и "4000-5000 убитых"

Амир Али Гаджизаде (фото - Tasnim)

Ракетные удары Ирана в среду по базах США в Ираке - лишь начало крупной операции, а потери личного состава у западных войск могут достичь 5000 погибшими. Так заявил командующий Аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Гаджизаде, пишет иранское агентство Tasnim.

Эта операция, по его словам, будет продолжаться по всему региону.

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Бригадный генерал подчеркнул, что 13 ракетами они намеревались "поразить военную машину противника", а не убить людей, и добавил, что к запуску готовы еще несколько сотен.

"Мы не стремились убить кого-либо в этой операции, однако десятки людей были убиты и ранены. Мы могли бы организовать операцию таким образом, чтобы 500 человек были убиты на первом этапе, и, если бы они ответили, на втором и третьем этапах их потери достигли бы 4000-5000", - заявил Гаджизаде.

В ночь с 7 на 8 января Иран нанес ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке. Это стало ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Иран уверяет, что в результате атак погибли около 80 военных США и более 200 были ранены. Пентагон, Британия и Ирак это опровергают.

Президент США Трамп пообещал новые жесткие санкции против Ирана.

МИД Ирана назвал ракетную атаку "самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН" и заявил, что не хочет эскалации конфликта.

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