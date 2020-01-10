Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Иран пригрозил США и союзникам ракетами и "4000-5000 убитых"

Иран пригрозил США и союзникам ракетами и "4000-5000 убитых" - Фото
Амир Али Гаджизаде (фото - Tasnim)
10.01.2020, 08:57

В КСИР уверяют, что нашли 104 цели с позициями американцев и их союзников в регионе, и если США "снова допустят ошибку", эти позиции поразят

Ракетные удары Ирана в среду по базах США в Ираке - лишь начало крупной операции, а потери личного состава у западных войск могут достичь 5000 погибшими. Так заявил командующий Аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Гаджизаде, пишет иранское агентство Tasnim.

Эта операция, по его словам, будет продолжаться по всему региону.

Читайте также: Спутниковые снимки показывают разрушения на базе США в Ираке 

Бригадный генерал подчеркнул, что 13 ракетами они намеревались "поразить военную машину противника", а не убить людей, и добавил, что к запуску готовы еще несколько сотен.

"Мы не стремились убить кого-либо в этой операции, однако десятки людей были убиты и ранены. Мы могли бы организовать операцию таким образом, чтобы 500 человек были убиты на первом этапе, и, если бы они ответили, на втором и третьем этапах их потери достигли бы 4000-5000", - заявил Гаджизаде.

  • В ночь с 7 на 8 января Иран нанес ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке. Это стало ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
  • Иран уверяет, что в результате атак погибли около 80 военных США и более 200 были ранены. Пентагон, Британия и Ирак это опровергают.
  • Президент США Трамп пообещал новые жесткие санкции против Ирана.
  • МИД Ирана назвал ракетную атаку "самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН" и заявил, что не хочет эскалации конфликта.

Читайте также: Третья мировая или proxy war. К чему идет конфликт Ирана и США: 7 сценариев

Напишите нам
Иран ракетный удар Амир Али Гаджизаде
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 