Иран: Атака против США была самообороной, мы не хотим войны

Мохаммад Джавад Зариф (фото - ЕРА)

Иран назвал ракетную атаку на объекты США и международной коалиции в Ираке "самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН" и заявил, что не хочет эскалации конфликта. Об этом говорится в Twitter министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

"Иран принял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН после трусливого нападения на наших граждан и высокопоставленных чиновников. Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии", - написал Зариф.

Редактор BBC Middle East Джереми Боуэн считает, что Иран хочет подвести черту под этой фазой возмездия.

Теперь вопрос заключается в том, будут ли сторонники иранского режима считать честь удовлетворенной, а генерала Сулеймани – отмщенным, и что будет делать президент США Дональд Трамп, отмечает журналист.