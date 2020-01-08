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Иран: Атака против США была самообороной, мы не хотим войны

Иран: Атака против США была самообороной, мы не хотим войны - Фото
Мохаммад Джавад Зариф (фото - ЕРА)
08.01.2020, 16:24

Редактор BBC Middle East Джереми Боуэн считает, что Иран хочет подвести черту под этой фазой возмездия

Иран назвал ракетную атаку на объекты США и международной коалиции в Ираке "самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН" и заявил, что не хочет эскалации конфликта. Об этом говорится в Twitter министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

"Иран принял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН после трусливого нападения на наших граждан и высокопоставленных чиновников. Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии", - написал Зариф.

Редактор BBC Middle East Джереми Боуэн считает, что Иран хочет подвести черту под этой фазой возмездия.

Теперь вопрос заключается в том, будут ли сторонники иранского режима считать честь удовлетворенной, а генерала Сулеймани – отмщенным, и что будет делать президент США Дональд Трамп, отмечает журналист.

  • В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке. Это стало ответом Ирана на убийство Касема Сулеймани.
  • КСИР уверяет, что в результате их атаки погибли около 80 военных США и более 200 были раненыПентагон эти данные не подтверждает. 
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, по его информации, в результате иранского ракетного удара по объектам международной коалиции в Ираке ни американские, ни британские военные не пострадали.

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США война Иран мохаммад джавад зариф
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