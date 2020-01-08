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Военные США в Ираке от иранских ракет не пострадали - Джонсон

Военные США в Ираке от иранских ракет не пострадали - Джонсон - Фото
Борис Джонсон (фото - ЕРА)
08.01.2020, 15:17

При этом премьер ушел от ответа, считает ли Британия законным убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, по его информации, в результате иранского ракетного удара по объектам международной коалиции в Ираке ни американские, ни британские военные не пострадали. Об этом сообщает ВВС.

"Насколько мы можем судить, пострадавших среди американского, также как и британского, персонала не было в результате нападения", - сказал Джонсон, выступая в британском парламенте.

Он призвал Иран "срочно провести деэскалацию". "Иран не должен повторять эти безрассудные и опасные атаки" - заявил премьер.

"Мы делаем все возможное, чтобы защитить интересы Великобритании в регионе", - добавил он.

При этом Джонсон ушел от ответа, считает ли Британия законным убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. "Великобритания не должна определять законность этого вопроса, поскольку это не наша операция", - сказал британский премьер.

Вместе с тем он добавил, что генерал играл "губительную" роль в регионе. "На руках этого человека была кровь британских военных", - сказал Джонсон.

В заявлении Объединенного командования иракских войск также не сообщается о жертвах среди военных Ирака в результате удара.

В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по американским целям в Ираке. Это стало ответом Ирана на убийство Касема Сулеймани. КСИР уверяет, что в результате их атаки погибли около 80 военных США и более 200 были ранены. Пентагон эти данные не подтверждает.

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США Иран ирак Борис Джонсон Касем Сулеймани
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