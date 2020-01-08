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Спутниковые снимки показывают разрушения на базе США в Ираке

Спутниковые снимки показывают разрушения на базе США в Ираке - Фото
Фото: Planet Labs Inc./Middlebury Institute
08.01.2020, 21:36

На снимках показаны ангары и здания на базе Айн-Асад, сильно пострадавшие от обстрела

Снимки со спутника, сделанные в среду, показывают, что ракетный удар Ирана нанес большой урон авиабазе Айн-Асад в Ираке, где размещаются войска США и коалиции. Об этом сообщает NPR.

Фотографии сделаны коммерческой компанией Planet и переданы NPR, отмечает издание.

На снимках показаны ангары и здания, сильно пострадавшие от обстрела. По меньшей мере пять объектов были повреждены при атаке, "которая, очевидно, была достаточно точной, чтобы поразить отдельные здания", пишет NPR.

"Некоторые из пораженных мест выглядят так, будто ракеты попали в самую точку", - говорит Дэвид Шмерлер, аналитик из Миддлберийского институт международных исследований (США).

Нет никаких сообщений о жертвах в результате удара по Айн-Асаду. Эксперт говорит, что, возможно, пораженные цели выбраны специально, чтобы избежать гибели людей. По его словам, разрушенные ангары использовались для хранения самолетов, в то время как на базе есть другие здания, предназначенные для персонала.

Насколько повреждена вторая атакованная база в Эрбиле, неизвестно. 

  • В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке. Это стало ответом Ирана на убийство Касема Сулеймани.
  • КСИР уверяет, что в результате их атаки погибли около 80 военных США и более 200 были ранены. Пентагон эти данные не подтверждает. 
  • МИД Ирана назвал ракетную атаку "самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН" и заявил, что не хочет эскалации конфликта.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один американец в результате иранской атаки не пострадал, а разрушения были незначительными. Он пообещал новые жесткие санкции против Ирана в ответ на нападение.
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