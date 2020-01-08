Спутниковые снимки показывают разрушения на базе США в Ираке

Фото: Planet Labs Inc./Middlebury Institute

Снимки со спутника, сделанные в среду, показывают, что ракетный удар Ирана нанес большой урон авиабазе Айн-Асад в Ираке, где размещаются войска США и коалиции. Об этом сообщает NPR.

Фотографии сделаны коммерческой компанией Planet и переданы NPR, отмечает издание.

На снимках показаны ангары и здания, сильно пострадавшие от обстрела. По меньшей мере пять объектов были повреждены при атаке, "которая, очевидно, была достаточно точной, чтобы поразить отдельные здания", пишет NPR.

"Некоторые из пораженных мест выглядят так, будто ракеты попали в самую точку", - говорит Дэвид Шмерлер, аналитик из Миддлберийского институт международных исследований (США).

Нет никаких сообщений о жертвах в результате удара по Айн-Асаду. Эксперт говорит, что, возможно, пораженные цели выбраны специально, чтобы избежать гибели людей. По его словам, разрушенные ангары использовались для хранения самолетов, в то время как на базе есть другие здания, предназначенные для персонала.

Насколько повреждена вторая атакованная база в Эрбиле, неизвестно.