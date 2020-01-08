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Трамп сделал заявление по Ирану: Мы введем новые санкции

Трамп сделал заявление по Ирану: Мы введем новые санкции - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)
08.01.2020, 18:40

Он подтвердил, что "ни один американец не пострадал в результате атаки Ирана на объекты в Ираке"

Президент США Дональд Трамп заявил, что США ответят на действия Ирана новыми экономическими санкциями. Об этом он сказал сегодня в Белом доме.

"Пока я президент США, Иран никогда не получит ядерное оружие", - начал Трамп свое выступление.

Он подтвердил, что "ни один американец не пострадал в результате атаки Ирана на объекты в Ираке". "Наши базы получили лишь минимальный урон", - сказал Трамп.

Президент США отметил, что Иран, похоже, не собирается больше предпринимать никаких действий. "Похоже, что Иран сдерживается, и это хорошо", - заявил Трамп.

Он также сказал, что США слишком долго терпели деструктивную политику Ирана на Ближнем Востоке, "этому нужно положить конец".

Трамп также оправдал убийство иранского генерала Касема Сулеймани. По словам президента США, из-за Сулеймани погибли и получили ранения тысячи американских военных. Он также организовал нападение на посольство США в Ираке, добавил Трамп.

"США наложат новые экономические санкции на Иран", - заявил американский лидер.

Он также отметил, что необходимо достичь такого соглашения с Ираном, которое принесло бы мир в регион.

"Мы хотим, чтобы у вас было прекрасное будущее, мирное, гармоничное. США готовы в этом помочь", - обратился Трамп к властям Ирана.

  • В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке. Это стало ответом Ирана на убийство Касема Сулеймани.
  • КСИР уверяет, что в результате их атаки погибли около 80 военных США и более 200 были ранены. Пентагон эти данные не подтверждает. 
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, по его информации, в результате иранского ракетного удара по объектам международной коалиции в Ираке ни американские, ни британские военные не пострадали.
  • МИД Ирана назвал ракетную атаку "самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН" и заявил, что не хочет эскалации конфликта. 

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США санкции дональд трамп Иран
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