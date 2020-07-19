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Посольство США в Ираке обстреляли ракетами типа "Катюша"

19.07.2020, 21:32
Посольство США в Ираке обстреляли ракетами типа
Протестующий у посольства США в Ираке (Фото: EPA)

Взрывы произошли недалеко от здания американского дипломатического представительства

Сегодня, 19 июня, в Багдаде неизвестные нанесли ракетный удар по посольству США в Ираке. Об этом сообщает MEHR со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что посольство было атаковано тремя ракетами типа "Катюша".

Взрывы произошли недалеко от здания американского дипломатического представительства.

5 июля посольство США в Багдаде также подвергалось ракетному обстрелу.

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Наталия Медведева
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