Посольство США в Ираке обстреляли ракетами типа "Катюша"
19.07.2020, 21:32
Протестующий у посольства США в Ираке (Фото: EPA)
Взрывы произошли недалеко от здания американского дипломатического представительства
Сегодня, 19 июня, в Багдаде неизвестные нанесли ракетный удар по посольству США в Ираке. Об этом сообщает MEHR со ссылкой на местные СМИ.
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Отмечается, что посольство было атаковано тремя ракетами типа "Катюша".
Взрывы произошли недалеко от здания американского дипломатического представительства.
5 июля посольство США в Багдаде также подвергалось ракетному обстрелу.
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