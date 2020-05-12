Институт проблем мира: Из-за коронавируса обострятся международные конфликты

Одним из худших последствий пандемии коронавируса может оказаться усиление вооруженного противостояния во многих конфликтных зонах. Об этом сообщили аналитики Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), передает Deutsche Welle.
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Директор SIPRI Дэн Смит предостерег об опасности обострения международных конфликтов и усиления террористической активности вследствие вызванного коронавирусом кризиса.
"Эта проблема особенно остро касается Ирака и Сирии. В Ираке уже заметны признаки возрождения деятельности террористической организации Исламское государство, - заявил Смит. – В Йемене также возможно усиление противостояния. В Афганистане может продолжать усиливаться влияние радикального исламского движения Талибан".
Кроме того, он добавил, что существует угроза нового витка напряженности в Африке, в частности, на востоке континента и в некоторых регионах Западной Африки. В некоторых регионах распространение эпидемии значительно ослабило функционирование госорганов и ухудшило инфраструктуру. Как следствие, люди не получали поддержку и помощь, в которой нуждались.
"Поэтому некоторые из них присоединятся к агрессивным вооруженным группировкам, которые пообещают им помощь, например, доступ к продовольствию", - пояснил директор SIPRI.
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