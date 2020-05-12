Институт проблем мира: Из-за коронавируса обострятся международные конфликты

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Одним из худших последствий пандемии коронавируса может оказаться усиление вооруженного противостояния во многих конфликтных зонах. Об этом сообщили аналитики Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), передает Deutsche Welle.

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Директор SIPRI Дэн Смит предостерег об опасности обострения международных конфликтов и усиления террористической активности вследствие вызванного коронавирусом кризиса.

"Эта проблема особенно остро касается Ирака и Сирии. В Ираке уже заметны признаки возрождения деятельности террористической организации Исламское государство, - заявил Смит. – В Йемене также возможно усиление противостояния. В Афганистане может продолжать усиливаться влияние радикального исламского движения Талибан".

Кроме того, он добавил, что существует угроза нового витка напряженности в Африке, в частности, на востоке континента и в некоторых регионах Западной Африки. В некоторых регионах распространение эпидемии значительно ослабило функционирование госорганов и ухудшило инфраструктуру. Как следствие, люди не получали поддержку и помощь, в которой нуждались.

"Поэтому некоторые из них присоединятся к агрессивным вооруженным группировкам, которые пообещают им помощь, например, доступ к продовольствию", - пояснил директор SIPRI.

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