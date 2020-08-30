Пост о смерти актера Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории Twitter

Твит о смерти актера Чедвика Боузмана набрал 6,6 млн лайков в Twitter и стал самым популярным в истории социальной сети

Твит, в котором сообщалось о смерти актера Чедвика Боузмана, сыгравшего главную роль в фильме Marvel "Черная пантера", стал самым популярным в истории Twitter. Он набрал 6,6 млн лайков. Об этом сообщает официальная страница Twitter.

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"Самый понравившийся твит. Дань достойная короля", - говорится в сообщении соцсети.

CNN сообщает, что предыдущий рекорд по лайкам принадлежит твиту 44-му президенту США Бараку Обаме, в котором он процитировал Нельсона Манделу.

В 2016-м Боузману диагностировали рак толстой кишки третьей степени. Актер боролся с болезнью в течение четырех лет, однако она прогрессировала до четвертой степени. Боузман умер дома, рядом с ним была жена и члены семьи.

Боузман родился в 1977 году в Южной Каролине. Начав карьеру в 2003 году, он сыграл в около 30 картинах. Помимо роли Черной пантеры, Боузман исполнял роли известных афроамериканцев, в частности музыканта Джеймса Брауна, бейсболиста Джеки Робинсона и первого чернокожего судью Верховного суда США Тэргуда Маршалла.

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Владислав Сердюк

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