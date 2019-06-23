Повторные выборы мэра Стамбула: кто лидирует в гонке

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Оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу лидирует на повторных выборах мэра Стамбула, которые прошли в воскресенье, 23 июня. Об этом сообщает Deutsche Welle.

После подсчета около 99% бюллетеней представитель Народно-республиканской партии Имамоглу набирает 54% голосов избирателей. При этом ближайший из трех соперников, претендент от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и бывший премьер-министр Бинали Йылдырым, получает немногим более 45%.

Имамоглу расценил свою победу как "новое начало" для Турции. Он заявил, что готов представить президенту Реджепу Тайипу Эрдогану "дорожную карту" по развитию Стамбула, а также "работать в гармонии" с главой государства, чтобы "решать наиболее назревшие проблемы" города.

Экс-премьер признал свое поражение и пожелал сопернику успехов.

Муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта одновременно во всех провинциях страны. Около 57 миллионов граждан выбирали мэров, общественные советы и других муниципальных политиков.

В ходе голосования в 15-миллионном Стамбуле Экрем Имамоглу опередил Бинали Йылдырыма с преимуществом в 15 тысяч голосов. Однако ПСР опротестовала результаты, заявив о многочисленных нарушениях.

6 мая 2019 года высшая избирательная комиссия Турции решила отменить результаты выборов мэра Стамбула и провести повторное голосование.

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