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Пой, чтобы жить. Британская опера запустила проект для реабилитации переболевших COVID-19

29.01.2021, 12:40
Пой, чтобы жить. Британская опера запустила проект для реабилитации переболевших COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Английская национальная опера решила внести свою лепту в борьбе с пандемией коронавируса. Сотрудники оперы создали проект для помощи тем, кто уже выздоравливает от перенесенной болезни – предполагается, что пациенты смогут разрабатывать легкие при помощи пения, передает CNN.

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Проект разрабатывался совместно с одним из местных медицинских университетов. По словам медиков, некоторым больным требуется несколько недель или даже месяцев, чтобы вернуться в нормальное состояние после COVID-19.

Чтобы помочь людям быстрее адаптироваться после болезни, убрать одышку и тревогу, в опере разработали особые певческие техники. Все они уже были протестированы: почти все участники эксперимента отметили, что после пения им стало намного лучше – как эмоционально, так и физически.

Программа будет включать в себя групповые занятия в режиме онлайн, а также использование различных веб-ресурсов, которые помогут пациентам сосредоточиться на дыхании и избавиться от одышки. Большую часть этого проекта составят колыбельные.

  • В апреле 2020 года британские медики рассказали, что происходит с больными COVID-19 после реанимации.

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Дарья Мостовая
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