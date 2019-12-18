Курить, чтобы худеть. В Венской школе балета унижали детей - BBC

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В балетной школе Венской государственной оперы молодым воспитанникам якобы рекомендовали курить, чтобы не набирать лишний вес. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на доклад специальной комиссии, расследующей злоупотребления в академии.

При обращении к ученикам использовалось не имя и фамилия, а имя и размер одежды. Также, по данным газеты Falter, на которую ссылается агентство, ученики якобы регулярно сталкивались с унижениями, преподаватели доводили девочек до анорексии и булимии, а один из танцоров рассказал о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя.

По данным агентства, балетная школа Венской государственной оперы - одна из самых престижных балетных школ Европы, основанная в 1771 году.