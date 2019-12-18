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Курить, чтобы худеть. В Венской школе балета унижали детей - BBC

Курить, чтобы худеть. В Венской школе балета унижали детей - BBC - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
18.12.2019, 11:00

Танцоры балетной школы Венской государственной оперы подвергались суровым методам обучения и плохо контролируемым большим нагрузкам

В балетной школе Венской государственной оперы молодым воспитанникам якобы рекомендовали курить, чтобы не набирать лишний вес. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на доклад специальной комиссии, расследующей злоупотребления в академии.

При обращении к ученикам использовалось не имя и фамилия, а имя и размер одежды. Также, по данным газеты Falter, на которую ссылается агентство, ученики якобы регулярно сталкивались с унижениями, преподаватели доводили девочек до анорексии и булимии, а один из танцоров рассказал о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя. 

По данным агентства, балетная школа Венской государственной оперы - одна из самых престижных балетных школ Европы, основанная в 1771 году.

  • 12 декабря сообщалось, что в Киеве полиция взялась за учительницу, которая унижала учеников. 
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Венская опера вена балет школа балета
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