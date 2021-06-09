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Появились подробности о человеке, ударившем Макрона по лицу

09.06.2021, 14:25
Появились подробности о человеке, ударившем Макрона по лицу - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: Guillaume Horcajuelo/EPA)

Человек, ударивший президента Франции Эмманюэля Макрона во время его поездки по стране, оказался местным жителем по имени Дамьен Тарель, основателем ассоциации реконструкторов исторического средневекового боя. Об этом сообщает BFMTV.

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Знакомые Тареля заявили, что он "никогда не выглядел как человек, способный дать пощечину президенту", и что он никогда не высказывал своих политических убеждений.

Тарель оказался подписчиком ряда крайне правых каналов в YouTube, а также роялистов (сторонников монархии). В то же время, его знакомый заявил AFP, что Тарель не поддерживал роялистов.

Мужчина основал две ассоциации: одна из них посвящена историческому средневековому бою, другая – настольным играм с использованием миниатюр.

Тарель ударил Макрона, выкрикнув средневековый боевой клич: "Монжуа Сен-Дени", – и добавил: "Долой Макронию!"

  • Вчера, 8 июня 2021 года, во время визита Макрона в департамент Дром человек из группы встречающих вместо рукопожатия ударил президента Франции по лицу.
  • В тот же вечер Макрон заявил, что нельзя позволить агрессивным людям овладеть вниманием общества.
Денис Юдин
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