Появились подробности о человеке, ударившем Макрона по лицу
Человек, ударивший президента Франции Эмманюэля Макрона во время его поездки по стране, оказался местным жителем по имени Дамьен Тарель, основателем ассоциации реконструкторов исторического средневекового боя. Об этом сообщает BFMTV.
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Знакомые Тареля заявили, что он "никогда не выглядел как человек, способный дать пощечину президенту", и что он никогда не высказывал своих политических убеждений.
Тарель оказался подписчиком ряда крайне правых каналов в YouTube, а также роялистов (сторонников монархии). В то же время, его знакомый заявил AFP, что Тарель не поддерживал роялистов.
Мужчина основал две ассоциации: одна из них посвящена историческому средневековому бою, другая – настольным играм с использованием миниатюр.
Тарель ударил Макрона, выкрикнув средневековый боевой клич: "Монжуа Сен-Дени", – и добавил: "Долой Макронию!"
- Вчера, 8 июня 2021 года, во время визита Макрона в департамент Дром человек из группы встречающих вместо рукопожатия ударил президента Франции по лицу.
- В тот же вечер Макрон заявил, что нельзя позволить агрессивным людям овладеть вниманием общества.
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