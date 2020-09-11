Появилось видео провокации против украинского посла на границе с Беларусью

В беларуском пограничном ведомстве заверяют, что осмотр был проведен в соответствии с требованиями закона Беларуси о госгранице

Пограничный комитет Беларуси опубликовал видео осмотра автомобиля украинского посла Игоря Кизима в пункте пропуска Новая Гута. Посол вчера назвал это провокацией и направил ноту в МИД Беларуси.

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Пограничник обратился к послу с требованием открыть багажник автомобиля, на что Кизим поинтересовался, знает ли он требования Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласно которой досмотр багажа дипломата при пересечении границы без веских оснований не допускается.

Пограничник сказал, что у него есть такие основания.

Кизим открыл багажник. Осмотр длился не более нескольких секунд. Пограничник посветил внутрь багажника фонариком, и коллега тут же сказал ему: "Все, все".

"Вы сейчас делаете очень плохой шаг. Ваш посол, когда будет ехать, на нашей границе будет по-другому совсем. Мы начинаем дипломатическую войну. Вы этого хотите?" - отметил посол Украины.

В беларуском пограничном ведомстве заверяют, что осмотр был проведен в соответствии с требованиями закона Беларуси о госгранице, и Венские конвенции нарушены не были.

18 августа Украина впервые в истории отозвала посла из Беларуси в Киев для консультаций. Как объяснил глава МИД Дмитрий Кулеба выдача России задержанных на территории Беларуси террористов ЧВК Вагнера, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине, подорвала доверие между странами и нанесла тяжелый удар двусторонним отношениям.

Вчера Игорь Кизим рассказал , что беларуские пограничники в нарушение норм международного права осмотрели автомобиль. Он назвал это провокацией.

Вадим Ребрина

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