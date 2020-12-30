Правительство Китая жестко контролирует изучение коронавируса – расследование AP

Китайское правительство контролирует все исследования происхождения коронавируса SARS-CoV-2, некоторые из них ограничивая и активно продвигая другие – второстепенные теории о том, что вирус мог прибыть из-за пределов Китая. Об этом идет речь в расследовании Associated Press.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Журналисты говорят, что район в горах на юге Китая, где находится пещера, в которой предположительно жили распространившие коронавирус летучие мыши, контролируется властями.

Группа исследователей, которая недавно посетила эту местность, смогла взять образцы, но они были конфискованы, пишет агентство. Местным специалистам по коронавирусам приказали не общаться с прессой. Группу журналистов AP преследовала полиция в штатском на нескольких автомобилях, которые заблокировали доступ к объектам, связанным с коронавирусом.

По прошествии более года с тех пор, как был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, расследование показывает, что китайское правительство строго контролирует все исследования его происхождения, пишет AP.

Правительство КНР, по информации агентства, раздает гранты на сотни тысяч долларов ученым, изучающим происхождение вируса и связанным с вооруженными силами. Но власти следят за выводами исследователей и требуют, чтобы публикация любых данных была одобрена правительством Китая.

"Власти серьезно ограничивают информацию и препятствуют сотрудничеству с международными учеными", – сообщает агентство.

Расследование AP основано на десятках интервью с китайскими и иностранными учеными и официальными лицами, а также на официальных сообщениях, утечках электронных писем, внутренних данных и документах из кабинета министров Китая.

Эксперт по общественному здравоохранению КНР, который пожелал остаться анонимным, подтвердил, что власти отбирают для исследований только лояльных к ним ученых.

Пандемия подорвала репутацию Пекина на мировой арене, и китайские лидеры опасаются любых выводов, которые могли бы свидетельствовать об их халатности, считает AP.

В мае 2020 года более 120 стран призвали начать тщательное расследование происхождения и причин распространения коронавирусной болезни СOVID-19.

В Китае заявили, что готовы к международному расследованию происхождения COVID-19, но оно должно быть научным, а не политическим.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.