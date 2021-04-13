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Премьер Британии Джонсон решил сдавать загородный дом за $6000 в месяц: фото

13.04.2021, 12:17
Премьер Британии Джонсон решил сдавать загородный дом за $6000 в месяц: фото - Фото
Борис Джонсон (Фото: Valda Kalnina/EPA)

Премьер Великобритании Борис Джонсон решил сдать свою загородную недвижимость в аренду. За коттедж с четырьмя спальнями, бассейном с подогревом и теннисным кортом политик хочет 4250 фунтов стерлингов (около $6000) в месяц, пишет The Times.

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Сам дом находится в графстве Оксфордшир на юге страны, минимальный срок аренды составляет один год, говорится на сайте агентства недвижимости Strutt&Parker. 

Помимо бассейна и теннисного корта, в распоряжении арендатора будет также ухоженный сад, а из окон будет открываться "захватывающий вид на сельскую местность", обещают риелторы. Добраться к коттеджу можно по железной дороге или автомобилем.

  • В августе 2020 года в Китае появилась возможность арендовать необитаемый остров.

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Дарья Мостовая
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