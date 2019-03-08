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08.03.2019, 12:49

Премьер Финляндии идет в отставку из-за провала реформ

Премьер Финляндии идет в отставку из-за провала реформ - Фото
Юха Сипила (фото - ЕРА)

Сипила не смог реализовать реформы здравоохранения и социальной защиты

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Премьер-министр Финляндии Юха Сипила подал заявление об отставке, поскольку ему не удалось провести через парламент реформу служб здравоохранения и социальной защиты, сообщает Bloomberg.

Это решение также является признанием того, что правительство не смогло собрать достаточно поддержки, чтобы провести рыночные реформы через парламент.

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"Крах реформы – огромное разочарование. На нас оказывалось сильное давление со стороны Европейского Союза, чтобы добиться этого, но не было достаточно времени", - заявил Сипила на пресс-конференции.

Президент Финляндии Саули Ниинистьо попросил премьера остаться на посту до 14 февраля. Сипила под в отставку всего за несколько недель до выборов.

Аналитики отмечают, что после ухода правительства партнеры по коалиции смогут сосредоточиться на предвыборной агитации без необходимости тесного сотрудничества.

25 января сообщалось, что хакеры пытались украсть у МИД Финляндии €400 000.

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Теги: отставка, Финляндия, премьер, Юха Сипила
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