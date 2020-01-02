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Премьер Израиля запросит иммунитет от судебного преследования

Премьер Израиля запросит иммунитет от судебного преследования - Фото
Биньямин Нетаньяху (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.01.2020, 07:04

Лишь треть израильтян поддерживают намерение Биньямина Нетаньяху запросить парламентский иммунитет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается запросить парламентский иммунитет от судебного преследования из-за предъявленных ему обвинений в коррупции. О своем намерении 70-летний политик заявил на пресс-конференции в Иерусалиме в среду, 1 января, сообщает Deutsche Welle.

"Я хочу быть лидером Израиля на протяжении еще многих лет, чтобы добиться исторических успехов", - подчеркнул он.

Запрос на предоставление депутатской неприкосновенности должен быть рассмотрен парламентским комитетом. Однако кнессет Израиля в ночь на 12 декабря проголосовал за самороспуск и утвердил закон о проведении 2 марта 2020 года третьих за 11 месяцев парламентских выборов.

Таким образом, возможный запрос израильского премьера может отсрочить судебный процесс на несколько месяцев.

По данным опроса израильского телевидения, лишь 33 % жителей страны поддерживают позицию премьера. Еще 51% израильтян выступают против.

  • 21 ноября генеральный прокурор Израиля обвинил Нетаньяху в подкупе, мошенничестве и злоупотреблении доверием. 
  • Утверждается, что Нетаньяху принимал подарки от состоятельных бизнесменов и оказывал услуги, чтобы попытаться получить более позитивное освещение в прессе своей деятельности.
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Биньямин Нетаньяху Израиль
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