Премьер Израиля запросит иммунитет от судебного преследования

Биньямин Нетаньяху (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается запросить парламентский иммунитет от судебного преследования из-за предъявленных ему обвинений в коррупции. О своем намерении 70-летний политик заявил на пресс-конференции в Иерусалиме в среду, 1 января, сообщает Deutsche Welle.

"Я хочу быть лидером Израиля на протяжении еще многих лет, чтобы добиться исторических успехов", - подчеркнул он.

Запрос на предоставление депутатской неприкосновенности должен быть рассмотрен парламентским комитетом. Однако кнессет Израиля в ночь на 12 декабря проголосовал за самороспуск и утвердил закон о проведении 2 марта 2020 года третьих за 11 месяцев парламентских выборов.

Таким образом, возможный запрос израильского премьера может отсрочить судебный процесс на несколько месяцев.

По данным опроса израильского телевидения, лишь 33 % жителей страны поддерживают позицию премьера. Еще 51% израильтян выступают против.