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Премьер Великобритании Борис Джонсон женился на тайной церемонии

30.05.2021, 15:02
Премьер Великобритании Борис Джонсон женился на тайной церемонии - Фото
Борис Джонсон и Кэрри Саймондс (фото - JamesCleverly, Twitter)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женился на Кэрри Саймондс на тайной церемонии в Вестминстерском соборе. Об этом сообщает BBC News.

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В представительстве Джонсона сообщили, что была небольшая церемония в субботу днем. Там отметили, что следующим летом пара снова отпразднует бракосочетание с семьей и друзьями.

По данным таблоида Daily Mail, на свадьбе в субботу было 30 человек – максимальное количество, разрешенное в Британии в период пандемии коронавируса.

Джонсон стал первым за почти 200 лет британским премьером, который женился во время пребывания на посту, отмечают в агентстве. До брака с Саймондс он был женат дважды. 

Впервые СМИ начали писать о романтических отношениях Саймондс с Джонсоном в 2019 году, отмечают журналисты. Раньше она работала в пресс-службе Консервативной партии Великобритании и избирательной кампании Джонсона в мэры Лондона. В 2018 года она начала работать в сфере связей с общественностью в морской природоохранной организации Oceana.

В феврале 2020-го пара объявила о помолвке и беременности Саймондс. В апреле 2020-го у них родился сын Уилфред.

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Марк Сировой
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Борис Джонсон свадьба Кэрри Саймондс тайная церемония
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