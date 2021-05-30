Премьер Великобритании Борис Джонсон женился на тайной церемонии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женился на Кэрри Саймондс на тайной церемонии в Вестминстерском соборе. Об этом сообщает BBC News.

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В представительстве Джонсона сообщили, что была небольшая церемония в субботу днем. Там отметили, что следующим летом пара снова отпразднует бракосочетание с семьей и друзьями.

По данным таблоида Daily Mail, на свадьбе в субботу было 30 человек – максимальное количество, разрешенное в Британии в период пандемии коронавируса.

Джонсон стал первым за почти 200 лет британским премьером, который женился во время пребывания на посту, отмечают в агентстве. До брака с Саймондс он был женат дважды.

Впервые СМИ начали писать о романтических отношениях Саймондс с Джонсоном в 2019 году, отмечают журналисты. Раньше она работала в пресс-службе Консервативной партии Великобритании и избирательной кампании Джонсона в мэры Лондона. В 2018 года она начала работать в сфере связей с общественностью в морской природоохранной организации Oceana.

В феврале 2020-го пара объявила о помолвке и беременности Саймондс. В апреле 2020-го у них родился сын Уилфред.

В апреле 2020-го Джонсон решил сдавать свой загородный дом. За коттедж с четырьмя спальнями, бассейном с подогревом и теннисным кортом политик хочет 4250 фунтов стерлингов (около $6000) в месяц

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Марк Сировой

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