Премьеру Израиля предъявят обвинения в коррупции

Биньямин Нетаньяху (фото - flickr.com/photos/israelipm)

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил о решении вызвать премьер-министра Биньямина Нетаньяху на слушания перед предъявлением обвинений по трем коррупционным делам. Об этом сообщает newsru.co.il.

По делу о незаконных подарках от бизнесменов Мандельблит намерен обвинить Нетаньяху в обмане общественного доверия.

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По делу о переговорах с владельцем концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом Нетаньяху также будет предъявлено обвинение в обмане общественного доверия, а Мозес будет обвинен в даче взятки.

По делу "Безек"-YES-портал Walla Нетаньяху будет обвинен во взяточничестве и обмане общественного доверия. Бывший владелец "Безек" Шауль Алович будет обвинен в даче взятки.

После публикации решений о предъявлении обвинений, премьер-министр получит черновик обвинительного заключения и будет вызван на слушания у юридического советника правительства. В ходе слушаний адвокаты Нетаниягу попытаются убедить Мандельблита изменить свое решение.

Отмечается, что в прошлом неоднократно слушания приводили к изменению или отмене обвинений.

26 февраля сообщалось, что бывший министр энергетики Израиля Гонен Сегев осужден на 11 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Ирана.