Президент Афганистана: Мы не хотим у себя войска НАТО навсегда

Ашраф Гани (фото - ЕРА)

Войска НАТО находятся в Афганистане в соответствии с международным соглашением, которое не рассчитано на постоянное присутствие сил Альянса. Об этом заявил в телеобращении афганский президент Ашраф Гани, пишет Reuters.

"Ни один афганец не хочет, чтобы иностранные силы находились в их стране в долгосрочной перспективе. Нынешнее их присутствие основано на необходимости; оно всегда рассматривалось и будет рассматриваться... И в соответствии с точным и согласованным планом мы пытаемся свести это число (иностранных военных, - ред.) к нулю", - сказал он.

Реклама

Между тем, пишет агентство, анонимный топ-чиновник США в Кабуле заявил, что Вашингтон "привержен выводу иностранных войск из Афганистана после 17 лет войны".

По его словам, сейчас наблюдается "значительный прогресс" в переговорах США с представителями исламистов Талибана в Катаре как раз на тему вывода иностранных войск. Но для договоренности о прекращении огня "требуется больше переговоров", уточнил собеседник Reuters.

"Конечно, мы не стремимся к постоянному военному присутствию в Афганистане", - заверил американский чиновник.

21 января 2019 года талибы напали на военную базу в Афганистане: погибли более сотни человек.

Читайте также: "В одиночку не воюем": бундесвер покинет Афганистан вслед за США