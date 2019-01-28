Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.01.2019, 13:45

Президент Афганистана: Мы не хотим у себя войска НАТО навсегда

Президент Афганистана: Мы не хотим у себя войска НАТО навсегда - Фото
Ашраф Гани (фото - ЕРА)

Американский чиновник в Кабуле на правах анонимности заявил о "значительном прогрессе" в части вывода иностранных войск из Афганистана, пишет Reuters

Реклама
Реклама

Войска НАТО находятся в Афганистане в соответствии с международным соглашением, которое не рассчитано на постоянное присутствие сил Альянса. Об этом заявил в телеобращении афганский президент Ашраф Гани, пишет Reuters.

"Ни один афганец не хочет, чтобы иностранные силы находились в их стране в долгосрочной перспективе. Нынешнее их присутствие основано на необходимости; оно всегда рассматривалось и будет рассматриваться... И в соответствии с точным и согласованным планом мы пытаемся свести это число (иностранных военных, - ред.) к нулю", - сказал он.

Реклама

Между тем, пишет агентство, анонимный топ-чиновник США в Кабуле заявил, что Вашингтон "привержен выводу иностранных войск из Афганистана после 17 лет войны".

По его словам, сейчас наблюдается "значительный прогресс" в переговорах США с представителями исламистов Талибана в Катаре как раз на тему вывода иностранных войск. Но для договоренности о прекращении огня "требуется больше переговоров", уточнил собеседник Reuters.

"Конечно, мы не стремимся к постоянному военному присутствию в Афганистане", - заверил американский чиновник.

21 января 2019 года талибы напали на военную базу в Афганистане: погибли более сотни человек.

Читайте также: "В одиночку не воюем": бундесвер покинет Афганистан вслед за США

Отправить:
Распечатать:
Теги: военное присутствие, войска США, нато, афганистан, ашраф гани, ограниченный контингент
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 