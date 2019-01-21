В Афганистане атаковали военную базу: СМИ пишут о 100 погибших

Боевики Талибана (фото - ЕРА)

В результате террористической атаки на военный комплекс в афганской провинции Вардак погибли, по меньшей мере, 20 сотрудников Национального управления безопасности Афганистана. Местные СМИ пишут о 100 погибших. Об этом сообщает ВВС.

Около 30 человек получили ранения.

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По сообщению агентства, боевики на автомобиле, груженном взрывчаткой, протаранили ворота пропускного пункта на въезде в военный комплекс, а затем взорвались.

По сообщениям некоторых местных СМИ, в результате нападения погибли более 100 человек, хотя это официально не подтверждено.

Если число погибших достигнет этой цифры, это будет одним из самых смертоносных нападений на афганские спецслужбы за почти два десятилетия.

Ответственность за атаку взяло на себя движение Талибан.