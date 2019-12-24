Президент Бразилии попал в больницу в результате падения

Жаир Болсонарй (Фото: ЕРА)

Президент Бразилии Жаир Болсонару упал и в результате падения попал в больницу. Об этом сообщает бразильский ресурс G1.

Инцидент произошел в официальной рабочей резиденции - Дворец Алворада. Президент был доставлен в госпиталь Вооруженных сил, где ему сделали томографию черепа. Экспертиза не обнаружила никаких изменений. Под наблюдением Болсонару будет находиться до 12 часов.

Ранее президент подписал рождественское помилование сотрудников полиции, осужденных за преступления, совершенных непреднамеренно при исполнении обязанностей.

Представитель Социал-либеральной партии Болсонару, считающийся ультраправым, победил выборы в ходе второго тура в 2018 году, он набрал 55,2% голосов.

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