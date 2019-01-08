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08.01.2019, 11:43

Президент Гватемалы решил запретить ООН расследовать коррупцию

Президент Гватемалы решил запретить ООН расследовать коррупцию - Фото
Президент Гватемалы Джимми Моралес (фото - epa)

Антикоррупционная комиссия в Гватемале больше не будет проводить свою деятельность в стране: президент Моралес против

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Гватемала уведомила ООН о досрочном прекращении деятельности антикоррупционной комиссии - она якобы превышала свои полномочия. Об этом пишет Reuters.

По информации источника, из-за финансовых манипуляций в 2017 году в поле зрения комиссии попал действующий президент Гватемалы Джимми Моралес. Также сообщается, что кроме самого Моралеса, комиссия расследовала деятельность и членов его семьи.

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Но не все в Гватемале согласны с решением президента. “Жаль, что ради сохранения должности одного человека, нужно жертвовать (деятельностью в стране - ред.) комиссии”, - заявила министр иностранных дел Сандра Ховель.

Комиссия начала свою деятельность более десяти лет назад: она проводила независимые расследования и сотрудничала с прокурорами Гватемалы. В результате ее работы поста президента в 2015 году лишился Отто Перес Молина.

Ранее юрист и политолог Манфредо Маррокин, глава Совета гражданских действий Гватемалы, рассказал, как можно победить коррупцию в стране, президенты которой "традиционно воруют из бюджета".

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Теги: коррупция, Джимми Моралес, ООН, гватемала, антикоррупционная комиссия оон
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