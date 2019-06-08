Президент Молдовы призывает к мирной передаче власти в стране

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Депутаты парламента Молдовы приняли "Декларацию об осуждении попытки узурпации власти Демпартией и ее лидером Владимиром Плахотнюком через Конституционный суд". Об этом сообщает Newsmaker.

В документе парламент объявил незаконными последние решения Конституционного суда Молдовы и потребовал от всех судей КС уйти в отставку.

Также депутаты отправили в отставку главу Наццентра по борьбе с коррупцией Богдана Зумбряну и главу Службы информации и безопасности Василе Ботнаря.

Тем временем Конституционный суд признал некоституционным указ президента Игоря Додона о назначении Майи Санду кандидатом в премьер-министры.

Кроме этого КС признал некоституционным указ о назначении нового правительства.

Сам Додон призвал действующих чиновников к мирной передаче власти.

Сегодня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент страны.

Вместе с тем Додон заявил, что не будет подписывать указ о роспуске.

После этого большинство в парламенте Молдовы проголосовало за декларацию "О захваченном государстве" и избрал новый состав правительства.