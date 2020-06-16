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Президент Польши может проиграть выборы во втором туре - опрос

Президент Польши может проиграть выборы во втором туре - опрос - Фото
Анджей Дуда (Фото: Martin Divisek/EPA)
16.06.2020, 13:57

Основные соперники Анджея Дуды обходят его в случае выхода во второй тур

Президент Польши Анджей Дуда может проиграть во втором туре президентских выборов. Об этом говорят данные опроса, проведенного Maison&Partners в июне, сообщает Onet.pl.

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В первом туре за Дуду готовы проголосовать 37% опрошенных, мэра Варшавы Рафала Тшасковского поддерживают 28,4%, за телеведущего и артиста Шимона Головню - 14,8%.

Во втором туре Дуда проигрывает обоим соперникам среди: Тшасковский получает 46% против 43% у действующего президента, Головня - 50% против 42% среди тех, кто собирается идти на выборы.

Выборы в Польше должны пройти 28 июня, возможны второй тур - 12 июля.

  • Опрос проводился 12-15 июня методом онлайн-интервью, в нем участвовали 1055 взрослых граждан Польши.
  • Выборы президента в Польше должны были состояться 10 мая, однако их перенесли "на более поздний срок" из-за эпидемии коронавируса.
  • 14 июня Дуда назвал ЛГБТ-идеи "необольшевизмом", заявив впоследствии, что его слова вырвали из контекста.

Денис Юдин
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