Президент Польши может проиграть выборы во втором туре - опрос

Анджей Дуда (Фото: Martin Divisek/EPA)

Президент Польши Анджей Дуда может проиграть во втором туре президентских выборов. Об этом говорят данные опроса, проведенного Maison&Partners в июне, сообщает Onet.pl.

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В первом туре за Дуду готовы проголосовать 37% опрошенных, мэра Варшавы Рафала Тшасковского поддерживают 28,4%, за телеведущего и артиста Шимона Головню - 14,8%.

Во втором туре Дуда проигрывает обоим соперникам среди: Тшасковский получает 46% против 43% у действующего президента, Головня - 50% против 42% среди тех, кто собирается идти на выборы.

Выборы в Польше должны пройти 28 июня, возможны второй тур - 12 июля.

Опрос проводился 12-15 июня методом онлайн-интервью, в нем участвовали 1055 взрослых граждан Польши.

Выборы президента в Польше должны были состояться 10 мая, однако их перенесли "на более поздний срок" из-за эпидемии коронавируса.

перенесли 14 июня Дуда назвал ЛГБТ-идеи "необольшевизмом", заявив впоследствии, что его слова вырвали из контекста.