Президент Польши может проиграть выборы во втором туре - опрос

Президент Польши Анджей Дуда может проиграть во втором туре президентских выборов. Об этом говорят данные опроса, проведенного Maison&Partners в июне, сообщает Onet.pl.
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В первом туре за Дуду готовы проголосовать 37% опрошенных, мэра Варшавы Рафала Тшасковского поддерживают 28,4%, за телеведущего и артиста Шимона Головню - 14,8%.
Во втором туре Дуда проигрывает обоим соперникам среди: Тшасковский получает 46% против 43% у действующего президента, Головня - 50% против 42% среди тех, кто собирается идти на выборы.
Выборы в Польше должны пройти 28 июня, возможны второй тур - 12 июля.