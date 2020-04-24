Президент ЮАР рассмешил своим умением надевать маску: видео

Сирил Рамафоса (фото - ЕРА)

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса непреднамеренно добавил позитивных эмоций жителям страны, когда в четверг объявлял по местному телевидению о планах ослабления карантина. Об этом пишет ВВС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В конце своего выступления Рамафоса попытался надеть защитную маску, но получилось это у него не сразу.

"Сирил Рамафоса и эта маска станут мемом с сегодняшнего дня до конца пандемии COVID-19», - написал в Twitter южноафриканский психолог и писатель Сантош Пиллэй.

"Эта маска подняла настроение нашей нации", - написал местный бизнесмен Вуси Тембеквайо.

17 апреля в ВОЗ заявили, что Африканский континент может стать следующим эпицентром пандемии коронавируса.

LIGA . net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.