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Президент ЮАР рассмешил своим умением надевать маску: видео

Президент ЮАР рассмешил своим умением надевать маску: видео - Фото
Сирил Рамафоса (фото - ЕРА)
24.04.2020, 16:58

В эфире местного телевидения Сирил Рамафоса попытался надеть защитную маску, но получилось это у него не сразу

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса непреднамеренно добавил позитивных эмоций жителям страны, когда в четверг объявлял по местному телевидению о планах ослабления карантина. Об этом пишет ВВС.

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В конце своего выступления Рамафоса попытался надеть защитную маску, но получилось это у него не сразу.

"Сирил Рамафоса и эта маска станут мемом с сегодняшнего дня до конца пандемии COVID-19», - написал в Twitter южноафриканский психолог и писатель Сантош Пиллэй.

"Эта маска подняла настроение нашей нации", - написал местный бизнесмен Вуси Тембеквайо.

  • 17 апреля в ВОЗ заявили, что Африканский континент может стать следующим эпицентром пандемии коронавируса.
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Вадим Ребрина
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