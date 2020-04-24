Президент ЮАР рассмешил своим умением надевать маску: видео

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса непреднамеренно добавил позитивных эмоций жителям страны, когда в четверг объявлял по местному телевидению о планах ослабления карантина. Об этом пишет ВВС.
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В конце своего выступления Рамафоса попытался надеть защитную маску, но получилось это у него не сразу.
Somebody please help#Covid_19@CyrilRamaphosa pic.twitter.com/XbguhpJVES— William Mofokeng (@WilliamMofoken8) April 23, 2020
"Сирил Рамафоса и эта маска станут мемом с сегодняшнего дня до конца пандемии COVID-19», - написал в Twitter южноафриканский психолог и писатель Сантош Пиллэй.
"Эта маска подняла настроение нашей нации", - написал местный бизнесмен Вуси Тембеквайо.