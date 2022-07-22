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Президентом Индии стала Драупади Мурму. Ее назвали "лучом надежды для бедных"

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 11:44
Президентом Индии стала Драупади Мурму. Ее назвали
Драупади Мурму (фото - ЕРА)

Драупади Мурму, кандидатка от правящего Национального демократического альянса во главе с Индийской народной партией, победила на выборах и на пять лет стала второй в истории женщиной-президентом Индии. Об этом пишет The Times Of India.

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За нее, бывшего губернатора штата Джаркханд, отдали голоса 64,03% избирателей, тогда как за главного конкурента от оппозиции Яшванта Синха проголосовали 35,97%.

64-летняя Мурму представляет "племя" санталов, крупнейшее в народе мунда, в восточном штате Одиша. Это одно из "племен" так называемых низких каст.

То есть впервые в Индии главой государства избран выходец из "списочных племен".

25 июля она сменит на этом посту Раму Натха Ковинду и станет самым молодым президентом Индии и первым, кто родился после обретения независимости.

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Мурму окончила факультет искусств женского университета Рамы Деви в Бхубанешваре, работала учительницей. В политику ушла на рубеже тысячелетий.

За индийским президентом закреплены преимущественно представительские функции. Главой правительства страны является Нарендра Моди. Комментируя избрани Мурму, он заявил, что "Индия пишет историю".

"Жизнь госпожи Драупади Мурму, ее борьба в начале пути, богатое служение и образцовый успех мотивируют каждого индийца. Она стала лучом надежды для наших граждан, особенно для бедных, маргинализированных и обездоленных", – сказал премьер-министр.

Евгений Пилипенко
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Индия Драупади Мурму
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