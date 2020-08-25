"Приковывают наручниками". В Китае решили радикально бороться с нарушителями самоизоляции
По мнению властей города Урумчи, люди слишком любят гулять на открытом воздухе и собираться вместе
В китайском автономном районе Сциньзян с нарушителями самоизоляции решили бороться силовыми методами. После вспышки коронавируса в административном центре региона — городе Урумчи — местных жителей начали приковывать дома наручниками и силой заставлять принимать лекарства, пишет The Guardian.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
Больше месяца жители Урумчи вынуждены были находиться в условиях "режима военного времени" — их заставляли принимать препараты китайской традиционной медицины и они физически не имели возможности выйти из дома.
Эта история получила огласку благодаря отдельным постам в соцсетях, в которых местные жаловались, что их приковывают наручниками и насильно удерживают дома или в карантинных центрах. После появления публикаций власти города решили дать "некоторые послабления", разрешив людям выходить на улицу "для активного отдыха".
Как сообщили государственные китайские СМИ, такие меры в Урумчи были приняты "из-за норм общественного поведения в Сциньзяне, где люди любят гулять на свежем воздухе и собираться вместе".
- 14 марта Минздрав Украины запустил в соцсети флешмоб "Хочешь побороть коронавирус - не выходи из дома".
Смотрите также: Тысячи людей без масок и дистанции. В Ухане устроили массовую вечеринку в бассейне - видео
Комментарии