"Приковывают наручниками". В Китае решили радикально бороться с нарушителями самоизоляции

По мнению властей города Урумчи, люди слишком любят гулять на открытом воздухе и собираться вместе

В китайском автономном районе Сциньзян с нарушителями самоизоляции решили бороться силовыми методами. После вспышки коронавируса в административном центре региона — городе Урумчи — местных жителей начали приковывать дома наручниками и силой заставлять принимать лекарства, пишет The Guardian.

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Больше месяца жители Урумчи вынуждены были находиться в условиях "режима военного времени" — их заставляли принимать препараты китайской традиционной медицины и они физически не имели возможности выйти из дома.

Эта история получила огласку благодаря отдельным постам в соцсетях, в которых местные жаловались, что их приковывают наручниками и насильно удерживают дома или в карантинных центрах. После появления публикаций власти города решили дать "некоторые послабления", разрешив людям выходить на улицу "для активного отдыха".

Как сообщили государственные китайские СМИ, такие меры в Урумчи были приняты "из-за норм общественного поведения в Сциньзяне, где люди любят гулять на свежем воздухе и собираться вместе".

14 марта Минздрав Украины запустил в соцсети флешмоб "Хочешь побороть коронавирус - не выходи из дома".

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Дарья Мостовая

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