Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

По словам местных, эта вечеринка стала очень контрастной по отношению к той атмосфере, которая царила в городе в начале карантина

На этих выходных в аквапарке Уханя Wuhan Maya Beach организовали многотысячную вечеринку на воде. Видео с фотографиями с мероприятия появилось в сети на Youtube.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Сам аквапарк впервые после карантина открылся еще в июне, но таких массовых мероприятий за прошедшее время там еще не проводилось. По словам очевидцев, это было "очень контрастно на фоне тех фотографий города-призрака, каким был Ухань в начале весны этого года".

На видео видно, как диджей начинает вечеринку, а тысячи людей в спасательных кругах отдыхают и общаются между собой без масок на максимально близком расстоянии.

Видео: Darthlalang/Youtube

Читайте также: Фото со спутника показывают, что коронавирус мог поразить Ухань раньше - ученые

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Китай, видео, карантин, вечеринка, ухань, коронавирус
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Тысячи людей без масок и дистанции. В Ухане устроили массовую вечеринку в бассейне - видео
Тысячи людей без масок и дистанции. В Ухане устроили массовую вечеринку в бассейне - видео
Тихановская передала беларусам обращение арестованного режимом Лукашенко мужа – видео
Тихановская передала беларусам обращение арестованного режимом Лукашенко мужа – видео
Главе "военной полиции" Гиркина сообщили о подозрении - видео и фото
Главе "военной полиции" Гиркина сообщили о подозрении - видео и фото
Продовольствие Турция повышает пошлины на украинскую кондитерку еще на 20%. Экспорт остановится
Украина обновила пошлины на российские дизтопливо, газ и уголь
ТЭК Украина обновила пошлины на российские дизтопливо, газ и уголь
Продажу отеля Днепр хотят отменить через суд
Недвижимость Продажу отеля Днепр хотят отменить через суд
Популярное
фото/видео
Тысячи людей без масок и дистанции. В Ухане устроили массовую вечеринку в бассейне - видео
Тысячи людей без масок и дистанции. В Ухане устроили массовую вечеринку в бассейне - видео
Тихановская передала беларусам обращение арестованного режимом Лукашенко мужа – видео
Тихановская передала беларусам обращение арестованного режимом Лукашенко мужа – видео 12:40
Главе "военной полиции" Гиркина сообщили о подозрении - видео и фото
Главе "военной полиции" Гиркина сообщили о подозрении - видео и фото 12:34
Футбол. Разгромное поражение: "Шахтер" 0:5 "Интер" - видео всех голов
Футбол. Разгромное поражение: "Шахтер" 0:5 "Интер" - видео всех голов 08:40
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 