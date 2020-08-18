Тысячи людей без масок и дистанции. В Ухане устроили массовую вечеринку в бассейне - видео

На этих выходных в аквапарке Уханя Wuhan Maya Beach организовали многотысячную вечеринку на воде. Видео с фотографиями с мероприятия появилось в сети на Youtube.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Сам аквапарк впервые после карантина открылся еще в июне, но таких массовых мероприятий за прошедшее время там еще не проводилось. По словам очевидцев, это было "очень контрастно на фоне тех фотографий города-призрака, каким был Ухань в начале весны этого года".

На видео видно, как диджей начинает вечеринку, а тысячи людей в спасательных кругах отдыхают и общаются между собой без масок на максимально близком расстоянии.

Видео: Darthlalang/Youtube

В конце прошлого года в Ухани появился коронавирус, провоцирующий пневмонию.

Читайте также: Фото со спутника показывают, что коронавирус мог поразить Ухань раньше - ученые