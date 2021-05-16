Принц Чарльз планирует открыть королевские дворцы для народа, когда станет королем – Times
Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз консультируется с членами королевской семьи о своих планах расширить доступ общественности к монаршим дворцам. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Издание отмечает, что 95-летняя королева, вероятно, знает о планах.
"72-летний Чарльз начал консультироваться с герцогиней Корнуоллской, герцогом и герцогиней Кембриджскими и другими членами королевской семьи", – сообщает источник.
Чарльз хочет, чтобы Букингемский дворец, Клэренс-хаус, Виндзорский замок, Сандрингем и Балморал перешли из "частных помещений в общедоступные места", пишет Times.
- 9 апреля супруг королевы Елизаветы принц Филипп умер, не дожив два месяца до своего 100-летия.
Читайте также: Королева Елизавета II поделилась архивным фото с принцем Филиппом за день до его похорон
Комментарии