Принц Чарльз планирует открыть королевские дворцы для народа, когда станет королем – Times

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз консультируется с членами королевской семьи о своих планах расширить доступ общественности к монаршим дворцам. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

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Издание отмечает, что 95-летняя королева, вероятно, знает о планах.

"72-летний Чарльз начал консультироваться с герцогиней Корнуоллской, герцогом и герцогиней Кембриджскими и другими членами королевской семьи", – сообщает источник.

Чарльз хочет, чтобы Букингемский дворец, Клэренс-хаус, Виндзорский замок, Сандрингем и Балморал перешли из "частных помещений в общедоступные места", пишет Times.

9 апреля супруг королевы Елизаветы принц Филипп умер, не дожив два месяца до своего 100-летия.

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Станислав Стороженко

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