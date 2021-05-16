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Принц Чарльз планирует открыть королевские дворцы для народа, когда станет королем – Times

16.05.2021, 18:08
Принц Чарльз планирует открыть королевские дворцы для народа, когда станет королем – Times - Фото
Принц Уэльский Чарльз (фото: EPA-EFE/NEIL HALL)

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз консультируется с членами королевской семьи о своих планах расширить доступ общественности к монаршим дворцам. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники. 

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Издание отмечает, что 95-летняя королева, вероятно, знает о планах. 

"72-летний Чарльз начал консультироваться с герцогиней Корнуоллской, герцогом и герцогиней Кембриджскими и другими членами королевской семьи", – сообщает источник.

Чарльз хочет, чтобы Букингемский дворец, Клэренс-хаус, Виндзорский замок, Сандрингем и Балморал перешли из "частных помещений в общедоступные места", пишет Times.

  • 9 апреля супруг королевы Елизаветы принц Филипп умер, не дожив два месяца до своего 100-летия.

Читайте также: Королева Елизавета II поделилась архивным фото с принцем Филиппом за день до его похорон

Станислав Стороженко
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елизавета II Великобритания королева король королевская семья
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