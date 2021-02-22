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Принц Германии подал на сына в суд – тот тайно продал фамильный замок правительству

22.02.2021, 07:57
Принц Германии подал на сына в суд – тот тайно продал фамильный замок правительству - Фото
Принц Эрнст Август (фото - Haus Hannover_EPA)

Глава Ганноверского королевского дома в Германии, принц Эрнст Август подал в суд на собственного сына – парень втайне продал старинный замок, принадлежавший их семье, немецкому правительству. Притом, за один евро, пишет Daily Mail.

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Фамильный замок Мариенбург в Нижней Саксонии принадлежал семье 154 года, но в 2018 году сын немецкого принца решил продать его. Свой поступок он объяснил тем, что замок нуждался в реставрации примерно на 26 млн евро, а их семья не могла себе позволить такие расходы.

Продав замок, Эрнст Август-младший решил переложить обязанности по реконструкции старинного здания на плечи правительства Германии, чтобы замок стал вновь привлекательным для туристов.

Однако такое "тайное решение" огорчило его отца и принц решил подать на сына в суд, обвинив "неблагодарного отпрыска" в том, что тот действовал за его спиной. Особенно главу королевского дома задело то, что из замка начали вывозить редкие картины. Теперь Эрнст Август планирует вернуть фамильный дворец себе обратно.

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Дарья Мостовая
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