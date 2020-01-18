Приняли закон. Босния и Герцеговина не буду оккупировать Луну

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Парламент Боснии и Герцеговины принял закон, которым страна обязуется воздержаться от оккупации поверхности Луны и других небесных тел. Об этом сообщает балканское бюро Радио Свобода.

Отмечается, что закон принят на основе Соглашения о деятельности государств на Луне и других космических телах с 1979 года. Оно запрещает расширение государствами собственных территорий за счет спутника Земли или, например, астероидов.

Кроме того, на небесных телах Босния и Герцеговина не станут проводить и ядерные испытания.

Принятый закон позволит астронавтам, которых посылать страна, пользоваться космическими летательными аппаратами и снаряжением.

В декабре 2019 года специалисты конструкторского бюро Южное (Днепр) презентовали на международном симпозиуме Moon Village в Токио концептуальный проект научно-экспериментальной базы на Луне.

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