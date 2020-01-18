Приняли закон. Босния и Герцеговина не буду оккупировать Луну

Парламент Боснии и Герцеговины принял закон, которым страна обязуется воздержаться от оккупации поверхности Луны и других небесных тел. Об этом сообщает балканское бюро Радио Свобода.
Отмечается, что закон принят на основе Соглашения о деятельности государств на Луне и других космических телах с 1979 года. Оно запрещает расширение государствами собственных территорий за счет спутника Земли или, например, астероидов.
Кроме того, на небесных телах Босния и Герцеговина не станут проводить и ядерные испытания.
Принятый закон позволит астронавтам, которых посылать страна, пользоваться космическими летательными аппаратами и снаряжением.
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