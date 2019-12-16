Притесняемые верующие ОРДЛО и Крыма получат поддержку США

Верующие отдельных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, права которых нарушаются, получат поддержку США. Об этом сообщает Голос Америки.
Конгрессмены США Джо Уилсон и Эммануэль Кливер, входящие в Хельсинкский совет США, внесли в Конгресс законопроект о поддержке свободы вероисповедания на территории Украины, а председатель Хельсинкской комиссии сенатор Роджер Викер планирует внести подобный законопроект в Сенат в ближайшее время.
Согласно законопроекту, президент США будет обязан принимать во внимание нарушение прав верующих на оккупированных и контролируемых Россией территориях при решении, вносить ли Россию в перечень стран, "действия которых вызывают особую обеспокоенность в этой сфере". В законопроекте зафиксировано, что Россия несет ответственность за нарушения на территориях, которые она оккупировала.
По словам Уилсона, наемники Кремля похищают, арестовывают и пытают людей в этих регионах за их веру, вина за это лежит на российских чиновниках, и законопроект поможет привлечь их к ответственности.
Отмечается, что нарушения в основном направлены против Православной церкви Украины, ранее известной как Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви, протестантов и Свидетелей Иеговы.
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