Притесняемые верующие ОРДЛО и Крыма получат поддержку США

Давление испытывают верующие ПУК, УГКЦ, протестанты и Свидетели Иеговы (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верующие отдельных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, права которых нарушаются, получат поддержку США. Об этом сообщает Голос Америки.

Конгрессмены США Джо Уилсон и Эммануэль Кливер, входящие в Хельсинкский совет США, внесли в Конгресс законопроект о поддержке свободы вероисповедания на территории Украины, а председатель Хельсинкской комиссии сенатор Роджер Викер планирует внести подобный законопроект в Сенат в ближайшее время.

Согласно законопроекту, президент США будет обязан принимать во внимание нарушение прав верующих на оккупированных и контролируемых Россией территориях при решении, вносить ли Россию в перечень стран, "действия которых вызывают особую обеспокоенность в этой сфере". В законопроекте зафиксировано, что Россия несет ответственность за нарушения на территориях, которые она оккупировала.

По словам Уилсона, наемники Кремля похищают, арестовывают и пытают людей в этих регионах за их веру, вина за это лежит на российских чиновниках, и законопроект поможет привлечь их к ответственности.

Отмечается, что нарушения в основном направлены против Православной церкви Украины, ранее известной как Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви, протестантов и Свидетелей Иеговы.

В августе 2017 года государственный секретарь США Рекс Тиллерсон представил ежегодный доклад о свободе вероисповедания в мире. В докладе отмечалось, что поддерживаемые РФ боевики на востоке Украины захватывают дома религиозных меньшинств и используют их в военных целях.

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